Встреча Лаврова и Байрамова началась с извинений Баку за гибель миротворцев

"Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев", - написала она.

Как сообщили 20 сентября в Минобороны РФ, автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе во время их возвращения с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военные погибли.