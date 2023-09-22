Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин тульские пряники

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил главе МИД Сент-Винсента и Гренадин Ральфу Гонсалвесу тульские пряники на встрече на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.