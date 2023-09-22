Клишас: Мир услышит еще много интересного про отношения Киева и Варшавы

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По его словам, общественные настроения в Польше таковы, что политикам там сейчас выгоднее критиковать киевский режим, чем поддерживать его.

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«Я думаю, что Польше и Украине просто не нужно мешать — они сами разругаются. Значительная часть польского общества, тем более политически активного общества, помнит свою историю и знает, что когда-то давно Польша была великой европейской страной», — заметил сенатор.

Клишас напомнил, что у украинцев и поляков много исторических претензий друг к другу, в том числе в случае с событиями Второй мировой войны.

«Мы помним историю фашистского движения на Украине. Украинские националистические формирования были союзниками Гитлера, уничтожали и белорусов — вспомним Хатынь, — и поляков. Польское общество не готово забыть об этом, — подчеркнул политик. — Я думаю, что мы еще много интересного в ближайшие недели услышим про украинско-польские отношения».

Между тем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Москве прогнозируют интенсификацию трений между Украиной и Польшей. Представитель Кремля пояснил, что Киев и Варшава в текущей глобальной ситуации являются крупнейшими центрами русофобии. При этом конфликты неизбежны также между Украиной и другими странами европейского региона, добавил он.