Клишас: Мир услышит еще много интересного про отношения Киева и Варшавы
Многочисленные упреки, которыми обмениваются в последнее время Украина и Польша, — только начало, мир услышит еще много интересного про взаимоотношения этих стран. Уверенность в этом в эфире радио Sputnik выразил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
По его словам, общественные настроения в Польше таковы, что политикам там сейчас выгоднее критиковать киевский режим, чем поддерживать его.
«Я думаю, что Польше и Украине просто не нужно мешать — они сами разругаются. Значительная часть польского общества, тем более политически активного общества, помнит свою историю и знает, что когда-то давно Польша была великой европейской страной», — заметил сенатор.
Клишас напомнил, что у украинцев и поляков много исторических претензий друг к другу, в том числе в случае с событиями Второй мировой войны.
«Мы помним историю фашистского движения на Украине. Украинские националистические формирования были союзниками Гитлера, уничтожали и белорусов — вспомним Хатынь, — и поляков. Польское общество не готово забыть об этом, — подчеркнул политик. — Я думаю, что мы еще много интересного в ближайшие недели услышим про украинско-польские отношения».
Между тем пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Москве прогнозируют интенсификацию трений между Украиной и Польшей. Представитель Кремля пояснил, что Киев и Варшава в текущей глобальной ситуации являются крупнейшими центрами русофобии. При этом конфликты неизбежны также между Украиной и другими странами европейского региона, добавил он.
Как писала «Парламентская газета», ранее польские власти продлили запрет на ввоз в страну украинского зерна. Это решение было вызвано снижением закупочных цен на агропродукцию и соответствующими жалобами сельхозпроизводителей. Впоследствии решение Варшавы поддержали Словакия и Венгрия. В ответ Киев подал иск во Всемирную торговую организацию.
В этой связи заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что, запрещая экспорт в Польшу украинского зерна, прекращая поставку Киеву вооружения и угрожая ввести эмбарго на ввоз овощей и фруктов, Варшава ждет, пока украинцы сами себя съедят или погубят.