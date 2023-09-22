Глава Севастополя отреагировал на сообщения об ударах ВСУ по энергообъектам

ВСУ не наносили ударов по Севастопольской ТЭЦ, сообщения об этом являются дезинформацией. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Севастополя Михаил Развожаев.

«Никаких ударов ни по Севастопольской ТЭЦ, ни по Балаклавской ТЭС не было», — сказал он.

По мнению Развожаева, с помощью таких сообщений «украинские паблики пытаются посеять панику среди горожан». В связи с этим он призвал жителей Севастополя «отписаться от каналов, выдающих дезинформацию, играющих на волнении читателей и зарабатывающих на новых подписчиках».