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В МИД РФ ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке

Прогресс по зерновой сделке возможен только при выполнении условий России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

В МИД РФ ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке
© РИА Новости

Один из журналистов попросил его прокомментировать переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем касательно экспорта продовольствия и удобрений России.

«Наша позиция известна, ее знают наши коллеги в ООН», — ответил Вершинин.

В связи с этим, по его словам, «говорить о каком-то прогрессе можно только с точки зрения выполнения тех условий, о которых говорили в РФ, в том числе на уровне президента».

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