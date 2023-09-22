В МИД РФ ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке
Прогресс по зерновой сделке возможен только при выполнении условий России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.
Один из журналистов попросил его прокомментировать переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем касательно экспорта продовольствия и удобрений России.
«Наша позиция известна, ее знают наши коллеги в ООН», — ответил Вершинин.
В связи с этим, по его словам, «говорить о каком-то прогрессе можно только с точки зрения выполнения тех условий, о которых говорили в РФ, в том числе на уровне президента».
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