В МИД РФ ответили на вопрос о прогрессе в переговорах по зерновой сделке

Один из журналистов попросил его прокомментировать переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутерришем касательно экспорта продовольствия и удобрений России.

В связи с этим, по его словам, «говорить о каком-то прогрессе можно только с точки зрения выполнения тех условий, о которых говорили в РФ, в том числе на уровне президента».