Политолог прокомментировал заявление Борреля о «травоядности» ЕС

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель в интервью The Guardian рассказал, что долгое время ЕС оставался травоядным животным в мире хищников». Но после того, как начался на Украине, им пришлось «проснуться после сиесты». По словам Борреля, Евросоюз существовал «под американским ядерным зонтиком». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как уточнил Боррель, Евросоюз на данный момент еще может влиять на мир при помощи торговли и «продвижения верховенства закона». Хотя уже нужно понимать и принимать факт того, что с некоторыми лидерами стран необходимо «обращаться по-другому».