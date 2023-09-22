Назначен новый генконсул России в Гонконге и Макао

Россия назначила нового генерального консула в административных района Китая Гонконге и Макао, сообщается на странице консульства в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Им стал Анатолий Каргополов, который ранее занимал должность заместителя директора Департамента кадров МИД РФ.

© МИД РФ

20 сентября 2023 года генеральный консул Российской Федерации в специальных административных районах КНР Гонконг и Макао Анатолий Каргаполов прибыл в Гонконг и приступил к исполнению своих обязанностей, — говорится в сообщении.

Известно, что Каргополов находится на дипломатической службе с 1998 года и работал в Швеции, США и Индии.

Ранее стало известно, что здание генерального консульства России в Турку перейдет в распоряжение Финляндии после завершения срока аренды. Представители российской дипмиссии заявили, что срок действия договора истечет одновременно с прекращением работы дипломатического учреждения. Накануне власти Финляндии отозвали согласие на работу генконсульства в Турку с 1 октября. В дальнейшем здание будет использоваться по усмотрению правительства страны.