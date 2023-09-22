В Совете Федерации отреагировали на обвинения РФ в бомбардировке Хиросимы

Урсула фон дер Ляйен своими антироссийскими заявлениями отрабатывает свои деньги, и потому допускает абсолютно оскорбительные выражения в адрес России. Появилась возможность высказаться, про Хиросиму вот рассказала, и видимо не важно, что это все ложь. Ее руссоненавистничество доходит до какого-то абсурда и при этом показывает уровень мышления нынешней Еврокомиссии. Она же не задумывается над тем, что говорит, и, видимо, очень плохо знает историю. Урсула фон дер Ляйен совершеннейшая двоечница. Сейчас она демонстрирует совершенно безграмотный, никчемный уровень европейской верхушки и именно эти двоечники сегодня возглавляют Евросоюз. Скоро они видимо начнут обвинять Россию в вековом рабстве африканского континента, от них ожидать можно любого абсурда, – рассказал Цеков.