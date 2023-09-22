Власти описали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота

Гражданская инфраструктура и люди, находящиеся на улице, не пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе. Такую предварительную информацию озвучил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», — сообщил он.

Описывая последствия удара, Развожаев отметил, что на месте случившегося не зафиксировали даже выбитых стекол. Подомовой обход территории продолжается.

Также по поручению губернатора в городе развернули оперативный штаб. Специалисты экстренных служб продолжают тушить пожар в штабе.