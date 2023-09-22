Путин пока не планирует телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но такой контакт может быть оперативно согласован, заявил журналистам 22 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что пока не наблюдается никаких подвижек в части исполнения российских условий зерновой сделки.

«Точной даты разговора тоже нет, пока в графике его нет, но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом разговоры согласовываются за считанные часы. Поэтому здесь проблемы никакой не будет», — цитирует ТАСС Пескова.

Как писала «Парламентская газета», зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 года на 120 дней, после чего неоднократно продлевалась. Она предполагала, с одной стороны, предоставление Россией гарантий безопасного прохода судов с украинской сельхозпродукцией из портов в Одесской и Николаевской областях. С другой стороны, Москве обещали разблокировать поставки в страну запчастей для сельхозтехники, подключить Россельхозбанк к SWIFT, запустить аммиакопровод Тольятти — Одесса, а также разблокировать активы отечественных компаний.