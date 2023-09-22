Косачев: Для запуска процедуры арбитража против США есть все основания
Россия в официальном порядке требует от Организации Объединенных Наций (ООН) начать процедуру арбитража против США из-за невыдачи виз российским дипломатам, для этого есть все юридические основания, но пока не хватает смелости генсека ООН. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Как писала «Парламентская газета», ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Гутерришем призвал его запустить процедуру арбитража против США. Как отметил министр, это необходимо сделать поскорее, поскольку Вашингтон продолжает нарушать свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в том числе отказывать дипломатам из России и ряда других стран в выдаче виз для участия в событиях, проводимых под эгидой международной организации.
«Итак, американцам не нравится независимая внешняя политика России, в частности, по Украине. Президент США издает указ, запрещающий российским должностным лицам въезд на территорию США, практика применения которого противоречит международным обязательствам страны пребывания штаб-квартиры ООН. Налицо ситуация, когда акт меньшей юридической силы противоречит акту более высокой юридической силы», — написал Косачев на своей странице в соцсетях 22 сентября.
Он отметил, что, когда Вашингтон ратифицировал Соглашение, была сделана оговорка, которая подразумевает, что в документе «ничто не должно истолковываться как уменьшение, ограничение или ослабление права» Штатов защищать свою безопасность и полностью контролировать въезд иностранцев на любую территорию государства, «кроме района штаб-квартиры и территорий в непосредственной близости, а также районов, которые нужно пересечь для транзита».
Косачев объяснил, что ООН и прилегающие к ней районы, находятся как бы вне американской юрисдикции, поэтому власти Соединенных Штатов не имеют права препятствовать доступу членам национальных делегаций, которые направляются в международную организацию для участия в мероприятиях, однако практика применения указа американского лидера нарушает международное право.
Парламентарий продолжил, что оспорить «зловредную визовую политику», Вашингтона возможно с помощью возбуждения процедуры арбитража между ООН и США. Он добавил, что спор будет рассматриваться тремя арбитрами, один из которых назначается генсеком международной организации, другой — госсекретарем США, а третий выбирается совместно обеими сторонами, либо председателем Международного Суда ООН.
«Для возбуждения арбитража есть все юридические основания. Пока не хватает только смелости и политической воли Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Сможет ли он это сделать, узнаем в самое ближайшее время», — заключил сенатор.
Ранее глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что уже в третий раз не получил американскую визу для поездки на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что останется в Москве, так как здесь много задач для работы на площадке Госдумы в рамках осенней сессии.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США максимально усложнили процедуру выдачи виз делегации России на мероприятия Генассамблеи ООН, в связи с чем не все ее члены смогли получить разрешения на въезд.