Косачев: Для запуска процедуры арбитража против США есть все основания

Россия в официальном порядке требует от Организации Объединенных Наций (ООН) начать процедуру арбитража против США из-за невыдачи виз российским дипломатам, для этого есть все юридические основания, но пока не хватает смелости генсека ООН. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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Как писала «Парламентская газета», ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Гутерришем призвал его запустить процедуру арбитража против США. Как отметил министр, это необходимо сделать поскорее, поскольку Вашингтон продолжает нарушать свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в том числе отказывать дипломатам из России и ряда других стран в выдаче виз для участия в событиях, проводимых под эгидой международной организации.

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«Итак, американцам не нравится независимая внешняя политика России, в частности, по Украине. Президент США издает указ, запрещающий российским должностным лицам въезд на территорию США, практика применения которого противоречит международным обязательствам страны пребывания штаб-квартиры ООН. Налицо ситуация, когда акт меньшей юридической силы противоречит акту более высокой юридической силы», — написал Косачев на своей странице в соцсетях 22 сентября.

Он отметил, что, когда Вашингтон ратифицировал Соглашение, была сделана оговорка, которая подразумевает, что в документе «ничто не должно истолковываться как уменьшение, ограничение или ослабление права» Штатов защищать свою безопасность и полностью контролировать въезд иностранцев на любую территорию государства, «кроме района штаб-квартиры и территорий в непосредственной близости, а также районов, которые нужно пересечь для транзита».

Косачев объяснил, что ООН и прилегающие к ней районы, находятся как бы вне американской юрисдикции, поэтому власти Соединенных Штатов не имеют права препятствовать доступу членам национальных делегаций, которые направляются в международную организацию для участия в мероприятиях, однако практика применения указа американского лидера нарушает международное право.

Парламентарий продолжил, что оспорить «зловредную визовую политику», Вашингтона возможно с помощью возбуждения процедуры арбитража между ООН и США. Он добавил, что спор будет рассматриваться тремя арбитрами, один из которых назначается генсеком международной организации, другой — госсекретарем США, а третий выбирается совместно обеими сторонами, либо председателем Международного Суда ООН.

«Для возбуждения арбитража есть все юридические основания. Пока не хватает только смелости и политической воли Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Сможет ли он это сделать, узнаем в самое ближайшее время», — заключил сенатор.