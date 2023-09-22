В МИД РФ ответили на недружественные высказывания президента Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи в России Ли До Хуну, что высказывания южнокорейского президента Юн Сок Еля на Генассамблее ООН наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В публикации отмечается, что Руденко встретился с Ли До Хуном в четверг, 21 сентября.
«С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям», — говорится в комментарии МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что Сеул, по всей видимости, предпочитает выстраивать свою политику в отношении России «на основании домыслов и спекуляций». В ведомстве отметили, что такой подход формирует неблагоприятную атмосферу развития сотрудничества двух государств, а также вызывает разочарование.
Корейский посол обещал Руденко доложить в Сеул о позиции российской стороны. Отмечается, что стороны также обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес для двух стран.
Напомним, что в ходе выступления Юн Сок Ель в числе прочего заявил, что Республика Корея сочтет «прямой провокацией» и угрозой для себя поставки вооружения из КНДР в обмен на российские технологии. В посольстве РФ в Сеуле подчеркивали, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, в том числе касающиеся отношений с КНДР. Там высказали сожаление, что Южная Корея присоединилась к инициированной США пропагандистской кампанией, направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.