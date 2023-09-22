В МИД РФ ответили на недружественные высказывания президента Южной Кореи

В публикации отмечается, что Руденко встретился с Ли До Хуном в четверг, 21 сентября.

«С российской стороны привлечено внимание к недружественным высказываниям президента РК Юн Сок Еля в адрес России в ходе его выступления на сегменте высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, наносящим серьезный ущерб российско-южнокорейским отношениям», — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Сеул, по всей видимости, предпочитает выстраивать свою политику в отношении России «на основании домыслов и спекуляций». В ведомстве отметили, что такой подход формирует неблагоприятную атмосферу развития сотрудничества двух государств, а также вызывает разочарование.

Корейский посол обещал Руденко доложить в Сеул о позиции российской стороны. Отмечается, что стороны также обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес для двух стран.