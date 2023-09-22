«Мы начеку»: Песков о вооружении Польши
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу агрессивной страной, вмешивающейся в чужие внутренние дела. По его словам, которые приводит РИА Новости, Варшава ведет подрывную деятельность, поэтому на фоне потенциальных угроз с ее стороны Москва и Минск находятся начеку.
Соседство с Польшей — не самое комфортное для наших белорусских товарищей: страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешательством во внутренние дела, но в данном случае наши белорусские друзья и союзники, и мы начеку на фоне этих потенциальных угроз, которые от Польши могут исходить, — сказал Песков.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение Киевау, поскольку сама активно вооружается.