Песков: Трения Киева с европейскими столицами будут нарастать

По мнению российской стороны, трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля констатировал, что «и та, и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии». По его словам, в Москве внимательно следят за тем, что происходит между Украиной и Польшей, передает ТАСС.

Трения между Киевом и другими столицами Европы, по словам Пескова, со временем неизбежно будут нарастать.