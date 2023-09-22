Песков: Трения Киева с европейскими столицами будут нарастать
По мнению российской стороны, трения, возникшие между Варшавой и Киевом, а также Киевом и другими столицами Европы, будут нарастать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля констатировал, что «и та, и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии». По его словам, в Москве внимательно следят за тем, что происходит между Украиной и Польшей, передает ТАСС.
Трения между Киевом и другими столицами Европы, по словам Пескова, со временем неизбежно будут нарастать.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что даже ближайшие союзники Украины не считают Киев равноценным партнером и дают ему «от ворот поворот», как только сотрудничество становится невыгодным.