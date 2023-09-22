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Путин обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с другими странами

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждены вопросы развития отношений с другими государствами, в том числе партнерами. Об этом 22 сентября сообщается на сайте Кремля.

Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с соседями и партнерами России
©  kremlin.rul

Отмечается, что в мероприятии приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Глава государства обратил внимание, что указанная проблематика будет обсуждаться как с точки зрения экономики, так и гуманитарного сотрудничества и безопасности.

«У нас несколько докладчиков. Пожалуйста, начнем с вопросов безопасности — [директор ФСБ] Бортников Александр Васильевич», — сказал Путин.