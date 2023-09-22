Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с соседями и партнерами России

Путин обсудил с Совбезом РФ развитие отношений с другими странами
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждены вопросы развития отношений с другими государствами, в том числе партнерами. Об этом 22 сентября сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Глава государства обратил внимание, что указанная проблематика будет обсуждаться как с точки зрения экономики, так и гуманитарного сотрудничества и безопасности.
«У нас несколько докладчиков. Пожалуйста, начнем с вопросов безопасности — [директор ФСБ] Бортников Александр Васильевич», — сказал Путин.