Польша, несмотря на некоторые перепалки властей этой страны с президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжает активно поставлять туда вооружение и военную силу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

По его словам, Варшава больше всех поддерживает русофобский режим, который царит в Киеве, и сделает все, чтобы данная тенденция сохранилась.

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— Варшава поставляет небольшой процент вооружения, около двух–трех процентов, 60 процентов поставляют США, 10 — Великобритания, по 5 процентов — Франция и Германия, — говорит специалист. — Поляки больше отправляют под видом ЧВК своих военных. Это делается неслучайно. Так называемые польские миротворцы создают почву для будущего захвата некоторых украинских земель.

Однако дело даже не в этом, пояснил спикер. Участившиеся между Варшавой и Киевом конфликты связаны с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся в Польше в октябре 2023 года.

— Избиратели устали от украинских беженцев, представители сельского хозяйства не хотят работать с некачественным украинским зерном. Все это усугубляет и без того непростые польско-украинские отношения. Но важно понять: негативный импульс со стороны Варшавы в отношении Киева исходит не из высших политических кругов, а из народа, — добавил спикер.

Марков предположил, что польские власти продолжат диалог с Зеленским, так как им куда важнее их интересы в части захвата украинской территории, чем временные перепалки с Киевом.

— Мы все знаем, что главная мечта Варшавы — конфедерация Польши с Украиной, Литвой и еще рядом соседних стран, где именно Варшава будет играть роль главенствующей страны, — отметил Марков.

Следовательно, Украине не стоит рассчитывать на то, что Польша в своих стремлениях помочь делает это абсолютно без задних мыслей и собственной выгоды, заключил собеседник «ВМ».

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президента Украины Владимира Зеленского нужно остановить, пока его действия не привели к катастрофе. Он рассказал, что Польша срочно вызвала в Министерство иностранных дел посла Украины после того, как Зеленский обвинил страну в поддержке РФ.

Филиппо подчеркнул, что Варшава «дала Украине больше всего» и приняла несколько тысяч беженцев, что еще раз доказывает безумный и своенравный характер Зеленского.