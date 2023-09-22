Посла Болгарии вызовут в МИД России
Посла Болгарии в Москве вызовут в министерство иностранных дел РФ после высылки священников Русской православной церкви, заявила 22 сентября посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.
Как писала «Парламентская газета», ранее Митрофанова сообщала, что священникам РПЦ в республике в миграционный службе заявили о необходимости покинуть страну в связи с тем, что они якобы представляют угрозу национальной безопасности.
При этом посол подчеркнула, что в ответ на недружественные действия Софии Москва не будет предпринимать зеркальных мер в отношении священников Болгарской православной церкви.