«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром. В польский грош её не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным — дают от ворот поворот... С такими союзниками и врагов не надо», — подчеркнул зампред Совбеза.