Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.