Лавров и Гутерреш обсудили конфликт на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом обсудил ситуацию на Украине и обязательства США по штаб-квартире всемирной организации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу генерального секретаря ООН.
Как говорится в сообщении, Гутерриш и Лавров обсудили различные аспекты военного конфликта на Украине, а также будущий саммит и вопросы принимающей ООН стороны.
На прошлой встрече генеральный секретарь ООН и министр иностранных дел РФ обсуждали зерновую сделку и проблему выполнения стамбульских договоренностей.
Ранее временный министр иностранных дел Пакистана Джалил Аббас Джилани назвал встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым «самой важной».
«Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами — это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами», — заявил он. Джилани вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, и каждый раз ему оказывали очень теплый прием. Лавров в ответ пригласил его вновь посетить столицу России «уже в своем новом качестве».
Ранее Джалил Аббас Джилани был послом Пакистана в США, но в середине августа его назначили министром иностранных дел страны.