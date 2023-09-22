Лавров и Гутерреш обсудили конфликт на Украине

«Это самая важная встреча. Хотя любая встреча с вами — это большое удовольствие. И мы очень рады тому, как развиваются отношения между нашими странами», — заявил он. Джилани вспомнил, что несколько раз бывал в Москве, и каждый раз ему оказывали очень теплый прием. Лавров в ответ пригласил его вновь посетить столицу России «уже в своем новом качестве».