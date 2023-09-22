Лавров на встрече с главой МИД Кубы в ООН подтвердил позицию о снятии блокады острова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с коллегой из Кубы Бруно Родригесом Паррильей на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН подтвердил, что РФ считает необходимым снять с острова торгово-экономическую и финансовую блокаду США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства РФ по итогам встречи.
Как отметили в министерстве, Лавров и Паррилья констатировали обоюдную неприязнь двух стран к применению односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН. Также Россия и Куба солидарны в позиции о необходимости немедленно снять с острова финансовую и торгово-экономическую блокаду США.
На Смоленской площади отметили, что главы внешнеполитических ведомства на встрече уделили особое внимание «укреплению российско-кубинского стратегического партнерства». Министры условились поддерживать интенсивную динамику политического диалога между РФ и Кубой, а также подтвердили обоюдное желание усиливать взаимодействие в ООН и на прочих многосторонних площадках.
Кроме того, они обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, говорится в сообщении.