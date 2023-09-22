Лавров на встрече с главой МИД Кубы в ООН подтвердил позицию о снятии блокады острова

Как отметили в министерстве, Лавров и Паррилья констатировали обоюдную неприязнь двух стран к применению односторонних санкционных мер в нарушение Устава ООН. Также Россия и Куба солидарны в позиции о необходимости немедленно снять с острова финансовую и торгово-экономическую блокаду США.

На Смоленской площади отметили, что главы внешнеполитических ведомства на встрече уделили особое внимание «укреплению российско-кубинского стратегического партнерства». Министры условились поддерживать интенсивную динамику политического диалога между РФ и Кубой, а также подтвердили обоюдное желание усиливать взаимодействие в ООН и на прочих многосторонних площадках.