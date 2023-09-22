Лавров и глава МИД Бразилии договорились укреплять взаимодействие в БРИКС

Как говорится в сообщении, встреча Лаврова и Виэйра прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, министры подтвердили общую нацеленность на укрепление отношении России и Бразилии в качестве стратегических партнеров, а также обсудили график двусторонних контактов на различных уровнях. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Лавров и Виэйра договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия Москвы и Бразилиа в ООН и Совете Безопасности организации, БРИКС и на прочих многосторонних площадках. Министры двух стран пообещали поддерживать тесные контакты между внешнеполитическими ведомствами