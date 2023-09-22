Лавров и глава МИД Бразилии договорились укреплять взаимодействие в БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Бразилии Мауро Виэйра на встрече в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН обсудили график двусторонних контактов и условились укреплять взаимодействие в ООН, БРИКС и прочих форматах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел РФ по итогам встречи министров.
Как говорится в сообщении, встреча Лаврова и Виэйра прошла в конструктивной и дружественной атмосфере, министры подтвердили общую нацеленность на укрепление отношении России и Бразилии в качестве стратегических партнеров, а также обсудили график двусторонних контактов на различных уровнях. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Лавров и Виэйра договорились о дальнейшем укреплении взаимодействия Москвы и Бразилиа в ООН и Совете Безопасности организации, БРИКС и на прочих многосторонних площадках. Министры двух стран пообещали поддерживать тесные контакты между внешнеполитическими ведомствами
Кроме того, собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, говорится в сообщении дипломатического ведомства РФ, однако более подробной информации на этот счет агентство не приводит.