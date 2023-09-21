Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Карабахе
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия заинтересована в скорейшем разрешении ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Полянский сделал во время заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, приоритетом для России является недопущение новых боевых действий в регионе.
«Абсолютным приоритетом сейчас является недопущение возобновления боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое поле», – заявил он.
Полянский также добавил, что Россия играет «ведущую роль» в содействии налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Российская Федерация <...> как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении кризисной ситуации в регионе», – рассказал он.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции». В ответ на это в Армении заявили, что действия Баку являются военной агрессией. Уже на следующий день стороны заявили о прекращении боевых действий.