РФ приняла к сведению заявление Баку о расследовании гибели российских миротворцев

Россия приняла к сведению заявление Азербайджана о готовности незамедлительно расследовать гибель миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности», — сказал он.

Полянский отметил, что российские миротворцы продолжают добросовестно выполнять свои функции в Нагорном Карабахе. По его словам, их роль в регионе «безальтернативна».