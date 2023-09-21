РФ приняла к сведению заявление Баку о расследовании гибели российских миротворцев
Россия приняла к сведению заявление Азербайджана о готовности незамедлительно расследовать гибель миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
«Приняли к сведению готовность азербайджанской стороны незамедлительно провести тщательное расследование этой трагедии и привлечь виновных к ответственности», — сказал он.
Полянский отметил, что российские миротворцы продолжают добросовестно выполнять свои функции в Нагорном Карабахе. По его словам, их роль в регионе «безальтернативна».
Также Полянский подчеркнул, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности. Напомним, что 20 сентября Минобороны РФ сообщило об обстреле автомобиля с миротворцами РФ в Нагорном Карабахе. В результате инцидента несколько человек погибло.