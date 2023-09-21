Путин высказался о санкциях

Президент РФ Владимир Путин считает, что санкции не только тормозят, но в чем-то и стимулируют развитие экономики. Такое мнение глава государства высказал, подводя итоги заседания президиума Госсовета.
"Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности", - сказал Путин.
Президент отметил, что без хорошо подготовленных кадров сделать ничего невозможно. Путин подчеркнул, что здесь встает еще и демографическая проблема. Однако, по его словам, ее также эффективно не решить без применения современных средств производства и технологий. Президент уточнил, что робототехника и искусственный интеллект могут сократить потребности в рабочей силе.
"С одной стороны, демографический вызов. С другой стороны, возможность решения вопросов дефицита рабочей силы с помощью современных технологий, вызовов, связанных с ограничениями и нашим движением вперед в сфере развития - все это в один клубок увязывается, такой узел гордиев, который нам не нужно рубить в данном случае. Мы его можем достаточно эффективно и изящно развязать", - сказал Путин, призвав уделять для этого постоянное внимание теме подготовки кадров.