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Посол: Россия ответит взаимностью на проблемы с посещением россиян в тюрьмах США

Возникновение у российских дипломатов проблем с посещением россиян в тюрьмах США приведёт к появлению аналогичных проблем у американской стороны, сообщил посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Посол: Россия ответит взаимностью на проблемы с посещением россиян в тюрьмах США
© globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС.

Посол подчеркнул, что американцы очень любят слово «взаимность».

По словам Антонова, как только у российской стороны буду возникать проблемы с посещением россиян в тюрьмах, такие же проблемы появятся у американцев в Москве.