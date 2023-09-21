Посол: Россия ответит взаимностью на проблемы с посещением россиян в тюрьмах США

Возникновение у российских дипломатов проблем с посещением россиян в тюрьмах США приведёт к появлению аналогичных проблем у американской стороны, сообщил посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов .

По словам Антонова, как только у российской стороны буду возникать проблемы с посещением россиян в тюрьмах, такие же проблемы появятся у американцев в Москве.