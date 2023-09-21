Захарова прокомментировала ограничение на передвижение пула Лаврова

«Ограничения странные, учитывая, что забронировать отель на Манхэттене за разумные деньги в сжатые сроки практически невозможно, плюс проблемы с картами, оплатой делают нереалистичным бронирование отеля накануне. Журналисты живут и в районе Бруклин, и других частях Нью-Йорка. Это явно какой-то способ оказания не только давление, но и чтобы максимально осложнить жизнь журналистов», – заявила она.