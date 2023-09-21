Захарова прокомментировала ограничение на передвижение пула Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва планирует обсудить с ООН визы с ограничениями, которые в США выдали российским журналистам из пула министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что российским журналистам, которые сопровождают Лаврова, выдали визы с ограничениями на передвижение. Согласно полученным документам, журналисты могут передвигаться не дальше 40 км от центра Нью-Йорка. Как отметила Захарова, таким образом США пытаются оказать давление на российских корреспондентов.
«Ограничения странные, учитывая, что забронировать отель на Манхэттене за разумные деньги в сжатые сроки практически невозможно, плюс проблемы с картами, оплатой делают нереалистичным бронирование отеля накануне. Журналисты живут и в районе Бруклин, и других частях Нью-Йорка. Это явно какой-то способ оказания не только давление, но и чтобы максимально осложнить жизнь журналистов», – заявила она.
Ранее ситуацию с визами для российских журналистов прокомментировал сам Сергей Лавров.