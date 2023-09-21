Захарова дала неутешительный прогноз для Зеленского

«Позже эти люди становились диктаторами, террористами, экстремистами, верили в собственное могущество и не собирались более подчиняться США. Что США и англосаксонский мир с этими людьми делали, мы прекрасно знаем. Сценарий повторяется из десятилетия в десятилетие», — подытожила она.