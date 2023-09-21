Захарова прокомментировала ограничение на передвижение пула Лаврова

Захарова: США хотели оказать давление, ограничив передвижение пула Лаврова
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.
Об этом пишет ТАСС.
«Это явно какой-то способ оказания не только давления, но и чтобы максимально осложнить жизнь журналистов», — подчеркнула она.
18 сентября в МИД России сообщили, что все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США.