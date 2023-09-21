Захарова прокомментировала ограничение на передвижение пула Лаврова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.