$96.08-0.54102.36-1.01

Захарова: США хотели оказать давление, ограничив передвижение пула Лаврова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Вашингтон, выдав сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова в ООН российским журналистам визы с ограничениями на передвижение в 40 км от центра Нью-Йорка, стремились оказать давление на корреспондентов.

Захарова прокомментировала ограничение на передвижение пула Лаврова
© РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Это явно какой-то способ оказания не только давления, но и чтобы максимально осложнить жизнь журналистов», — подчеркнула она.

18 сентября в МИД России сообщили, что все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США.