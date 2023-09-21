Путин призвал активно внедрять роботов и беспилотный транспорт

Выступая на заседании президиума Госсовета о развитии рынка труда в РФ, глава государства назвал среди задач "повышение автоматизации за счет применения более современного и производительного оборудования, а также активное внедрение роботов в промышленности и в сфере услуг, применение беспилотного транспорта как на земле, так и в воздухе, причем именно на основе российских технологий".