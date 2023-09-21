Эрдоган рассказал о планах на разговор с Путиным

«Есть ли сейчас вероятность того, что зерновой коридор будет вновь открыт? Я надеюсь. Мы будем обсуждать это с господином Путиным. Другими словами, я надеюсь, что мы будем постепенно увеличивать [поставки зерна по коридору]», — рассказал политик о планах на обсуждение.