МИД Азербайджана начал встречу с Лавровым с извинений за ситуацию с миротворцами РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов начал встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в ООН с извинений за произошедшее с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она опубликовала в Telegram фото со встречи глав министерств двух стран.

Накануне генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. В ведомстве признали, что пятеро представителей российского миротворческого контингента стали жертвами обстрела со стороны азербайжанских военных, принявших их за «незаконные армянские вооруженные формирования». В ведомстве уточнили, что это произошло из-за «сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий».

Тогда же на территории того же населенного пункта неизвестные обстреляли КаМАЗ, принадлежавший РМК, рассказали в генпрокуратуре. В результате погиб еще один российский военнослужащий.