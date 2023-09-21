В МИД РФ прокомментировали высылки из Болгарии священников РПЦ

Москва возмущена и шокирована фактом высылки священников Русской православной церкви (РПЦ) из Болгарии, София нацелена на разрыв отношений православных церквей двух стран. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.
"Возмущены и шокированы фактом случившегося, - отметила дипломат. - Это еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами. Теперь цель - разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, братские связи между русским и болгарским народами".
Захарова также указала, что "ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне".