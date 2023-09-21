Лавров и глава руководящего совета Йемена обсудили координацию в ООН

"В ходе беседы был обсужден ряд аспектов двустороннего сотрудничества. Подчеркнута готовность к дальнейшему укреплению внешнеполитической координации между Россией и Йеменом в ООН и на других международных площадках", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, прошедшей на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.