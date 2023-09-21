Лавров и Гутерриш обсудят выполнение стамбульских договоренностей

«Вчера была трехсторонняя встреча с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом и Ребеккой Гринспан (главой ЮНКТАД – прим. ред.), которая была посвящена ситуации с выполнением стамбульских договоренностей. Сегодня будет встреча нашего министра с генсекретарем ООН, где этот вопрос также будет обсуждаться», – рассказал Вершинин.