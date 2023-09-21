Лавров и Гутерриш обсудят выполнение стамбульских договоренностей
Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров планирует обсудить с генсеком ООН Антониу Гутерришем вопрос исполнения стамбульских договоренностей. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вчера была трехсторонняя встреча с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом и Ребеккой Гринспан (главой ЮНКТАД – прим. ред.), которая была посвящена ситуации с выполнением стамбульских договоренностей. Сегодня будет встреча нашего министра с генсекретарем ООН, где этот вопрос также будет обсуждаться», – рассказал Вершинин.
Он также добавил, что Россия, Турция и ООН продолжают обсуждение новых предложений по зерновой сделке. По его словам, Стамбул и всемирная организация действительно озвучили несколько новых инициатив по возвращении России к договорённостям.
«Отчасти они отражены в письмах, которыми обмениваются генсек ООН и министр иностранных дел России. Наша позиция на этот счет известна», – добавил замглавы МИД.
Напомним, что 17 июля Россия отказалась продлевать зерновую сделку. Как позже объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в рамках сделки не исполнялись условия, установленные российской стороной.