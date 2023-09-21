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В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точная дата прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не определена, но мероприятие может состояться до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о дате прямой линии Путина
© РИА Новости

«Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет», - заявил Песков.

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Формат прямой линии подразумевает многочасовое общение президента с гражданами. Некоторые из них заранее отправляют свои вопросы главе государства, другие задают их в прямом эфире. В 2022 году прямая линия не проводилась.

В июне иcточник «Коммерсанта» в администрации президента рассказал, что в 2023 году прямая линия, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре.

По словам собеседника издания, провести прямую линию в Кремле планируют до объявления даты президентских выборов 2024 года (это должно произойти в декабре).

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