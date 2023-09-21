Песков: вопрос по Нагорному Карабаху решен

Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU.

Пресс-секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора.