Захарова: слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом

«Генассамблея — одно из лучших проявлений этого. Действительно, страны Запада — мы с ними не встречаемся, хотя и сред них есть исключения, запланированы переговоры с Венгрией, но с остальными идёт постоянный диалог», — заявила дипломат, напомнив, что Россия общается с другими странами в рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ, а также в региональных и двусторонних форматах.