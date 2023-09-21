Захарова: слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом
Слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом, особенно на фоне работы российской делегации на площадке Генассамблеи ООН, рассказала RT представитель российского МИД Мария Захарова.
«Мне кажется, это уже анекдот относительно «изоляции России». Нужно понимать, что происходит на самом деле», — сказала она.
Речь идёт о желании натовских стран во главе с США изолировать Россию или хотя бы создать «ощущение изоляции» в публичном пространстве, отметила дипломат.
«У них получилось только изолировать самих себя. Действительно, себя НАТО от России изолировало, но мне кажется, они пошли ещё дальше: им удалось изолировать самих себя и от мирового большинства», — продолжила представитель МИД.
Запад делал ставку на то, что мировое большинство солидаризируется с «коалиционным меньшинством», но этого не произошло, подчеркнула Захарова.
«Генассамблея — одно из лучших проявлений этого. Действительно, страны Запада — мы с ними не встречаемся, хотя и сред них есть исключения, запланированы переговоры с Венгрией, но с остальными идёт постоянный диалог», — заявила дипломат, напомнив, что Россия общается с другими странами в рамках БРИКС, ШОС, ОДКБ, а также в региональных и двусторонних форматах.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее рассказал, что страны Европейского союза и Североатлантического альянса пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Глава МИД России Сергей Лавров уже провёл встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на полях 78-й сессии Генассамблеи. 21 сентября он обсудит с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопросы зерновой сделки, а 22 сентября с Лавровым встретится спецпредставитель Генсека по Сирии Гейр Педерсен.