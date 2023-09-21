Песков: Прямая линия с Путиным может состояться до конца года

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца этого года. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

— Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет, — заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

18-я по счету прямая линия Владимира Путина прошла 30 июня 2021 года. Общение главы государства с людьми продолжалось 3 часа 43 минуты, в его адрес поступило около 2,2 миллиона вопросов. Путин успел ответить на 68 вопросов, в том числе 12 раз в формате прямых включений из регионов страны. Главными темами мероприятия стали внутренняя политика, экономика, социальные вопросы и международные отношения. Тогда глава государства отметил, что надеется на «более благообразный характер» в мировом устройстве и на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.