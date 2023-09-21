Косачев назвал евразийское пространство территорией здравого смысла

Для России на протяжении всей ее истории межнациональный мир — это ключевой вопрос государственности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в ходе форума «Историко-культурное наследие России» 21 сентября.

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Парламентарий отметил, что ослабление единства национальностей России приводило к самым сложным периодам в прошлом, а сплоченность народов всегда помогала выдерживать мощные удары извне и укреплять государство.

«Убежден, что только на основе уважительного отношения к другим культурам и языкам можно избежать внутренних конфликтов, которые действительно, как мы это сейчас видим, могут иметь катастрофические последствия. Последний трагичный пример — это события на Украине», — подчеркнул сенатор.

Самый неправильный вариант в кризисной ситуации — это усиливать гонения на иноязычных граждан своей страны, лишать их своей культуры, права учиться и говорить на родном языке, а тем более оскорблять общее прошлое, уверен Косачев.

«К счастью, Россия избежала такого прискорбного опыта, но, еще раз повторю, мы видим, как его не смогли избежать многие наши соседи», — добавил он.