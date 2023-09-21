Кисляк раскритиковал подход Запада к реализации целей устойчивого развития

Западные подходы к правам человека, игнорирующие социальный и экономический аспекты, подрывают возможности развития реального партнерства в достижении согласованных ООН коллективных целей устойчивого развития. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк в Шэньчжэне (КНР) в ходе Международного парламентского форума по проблемам устойчивого развития.

Цели устойчивого развития (ЦУР) были утверждены резолюцией Генассамблеи ООН в 2015 году. Их реализация запланирована до 2030 года. Всего в документе обозначены 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач. Среди глобальных целей основными являются ликвидация нищеты, голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария и др.