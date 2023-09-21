Патрушев: детей с Украины тайно продавали за рубеж с 2014 года

Тайная сеть по продаже детей за рубеж действовала на Украине с 2014 года, в числе подозреваемых – главы крупных клиник, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в украинских СМИ опубликована информация о разоблачении действовавшей с 2014 года преступной группировки, которая занималась торговлей детьми, причем среди подозреваемых – руководители крупных клиник, передает РИА «Новости».

Патрушев добавил, что детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу, уже достоверно выявлены восемь случаев продажи детей и еще 40 случаев проверяют.