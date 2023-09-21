Патрушев заявил о ведении гибридной войны против России

«В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире», — сказал он.