Сенатор прокомментировал инцидент с сожжением российского паспорта

В Совфеде призвали лишить гражданства армянина, порвавшего паспорт России
Людей, которые сжигают, рвут российские паспорта, необходимо лишать гражданства, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, люди, совершающие подобные действия, являются врагами России.
Конечно, я выступаю за то, чтобы таких людей, которые сжигают, рвут российские паспорта, лишали гражданства. У нас есть разные формулировки, например, иногда говорят о прекращении гражданства, что тоже лишение на самом деле. Такие люди не просто не являются гражданами России по своему внутреннему содержанию, они наши враги. И вот таких врагом надо лишать гражданства, особенно тех, кто его получил не по рождению, а просто приехали и оформили документы. Этот гражданин давал присягу соблюдать законы, конституцию, не совершать тех действий, которые дискредитируют нашу страну. Пусть живут в той стране, которую считают своей родиной, и защищают ее. Он бы лучше не шастал по площадям, а шел защищать армянских граждан. Но они этого не делают, считают, что кто-то другой должен их защищать, только не они сами, — рассказал Цеков.
Ранее военкор Александр Коц опубликовал видео, на котором армяне рвут российские паспорта. Он выразил надежду, что им за подобные поступки больше никогда не выдадут гражданство РФ. По его словам, таких армян необходимо вносить в специальную базу, распознающую лица, которая «будет включать сирену, когда они придут в консульство восстанавливать документы» или претендовать на российское гражданство.