Руцкой обвинил Ельцина в подкупе танкистов для расстрела Белого дома

Первый президент России Борис Ельцин подкупил танкистов перед штурмом Белого дома. Об этом порталу NEWS.ru Александр Руцкой.

По словам российского политика, танкистов подкупили для того, чтобы они без раздумий стреляли по зданию Верховного Совета. Также Руцкой отметил, что военнослужащим в те годы не платили зарплату, и из-за этого управлять ими было легче.

«Их просто купили. Всем, сидящим в танках, заплатили серьезные деньги. Люди в те годы были голодными. Офицеры по ночам подрабатывали таксистами, грузчиками, чтобы прокормить семьи. Им Ельцин не платил зарплаты. Видимо, потому что нищими легко управлять: дай немного денег — и они сделают все, что скажешь», — заявил он.

Ранее бывший глава МВД Андрей Дунаев рассказал «Ленте.ру», что перед штурмом Белого дома в 1993 году первый президент России Борис Ельцин массово раздавал воинские звания.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, его обстреляли из танков. Победу одержали сторонники президента.