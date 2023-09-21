МИД РФ обвинил НАТО в репетиции нападения на Россию
К такому выводу на Смоленской площади пришли из-за планов Североатлантического альянса провести военные учения Steadfast Defender.
Манёвры пройдут на территории сразу нескольких стран Европы при участии 40 тыс. военнослужащих.
«Если ранее речь шла о некоем воображаемом противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — говорится в заявлении МИДа.
«Численность задействованного личного состава и военной техники увеличивается с каждым годом. Планомерно отрабатывают действия ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне», — приводит РИА Новости слова неназванного сотрудника Министерства иностранных дел.