МИД РФ обвинил НАТО в репетиции нападения на Россию

«Если ранее речь шла о некоем воображаемом противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — говорится в заявлении МИДа.



«Численность задействованного личного состава и военной техники увеличивается с каждым годом. Планомерно отрабатывают действия ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне», — приводит РИА Новости слова неназванного сотрудника Министерства иностранных дел.