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МИД РФ обвинил НАТО в репетиции нападения на Россию

К такому выводу на Смоленской площади пришли из-за планов Североатлантического альянса провести военные учения Steadfast Defender.

МИД РФ обвинил НАТО в репетиции нападения на Россию
© РИА Новости

Манёвры пройдут на территории сразу нескольких стран Европы при участии 40 тыс. военнослужащих.

«Если ранее речь шла о некоем воображаемом противнике на Востоке, то теперь натовцы не скрывают — они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», — говорится в заявлении МИДа.

«Численность задействованного личного состава и военной техники увеличивается с каждым годом. Планомерно отрабатывают действия ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне», — приводит РИА Новости слова неназванного сотрудника Министерства иностранных дел.

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