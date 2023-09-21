Захарова: контактов между Россией и США на Генассамблее ООН нет

«У нас в графике нет никаких контактов», - пояснила Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она также отметила, что в графике Лаврова на неделе высокого уровня 78-й сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 19 сентября, также отсутствуют встречи с представителями Великобритании и других стран НАТО.

«У нас контакты со странами Азии, Латинской Америки, Африки, с дружественными странами, международными организациями», - пояснила официальный представитель МИД России.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Совбезе ООН по Украине указал на растущие риски глобального конфликта. В свою очередь президент США Джо Байден в своей речи отметил, что Совет безопасности всемирной организации должен быть реформирован.