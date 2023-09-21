Захарова: контактов между Россией и США на Генассамблее ООН нет

«Нет, у нас в графике нет никаких контактов [с американской стороной]», — указала представитель МИД РФ.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен не ответил на вопрос о возможности его встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с представителями РФ, в том числе с Лавровым.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН во время встречи представителей стран по Украине, не дождавшись выступления министра иностранных дел России. При этом во время выступления украинского лидера в зале находилась российская делегация во главе с постоянным представителем России Василием Небензей.