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В России прокомментировали обвинения Британии и США по Будапештскому меморандуму

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил, что США и Британия 20 лет назад нарушили Будапештский меморандум и теперь обвиняют Россию, но у них в этом нет шанса на успех. Такой комментарий он дал в своем Telegram-канале.

В России ответили на обвинения Британии и США по Будапештскому меморандуму
© globallookpress.com

«США и Великобритания открыто нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели санкции против Белоруссии», — уточнил Ульянов, назвав нынешние притязания к России безуспешными.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в желании привести мир к ядерной катастрофе.

«Не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях», — отметил дипломат Мирошник после выступления украинского лидера на заседании ГА ООН.

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