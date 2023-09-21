Постпред России в Вене заявил о безуспешности западных санкций

Вашингтон и Лондон нарушили Будапештский меморандум, когда около 20 лет назад ввели ограничительные меры против Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, теперь Соединенные Штаты и Великобритания обвиняют Москву, однако у них нет шансов на успех.

После распада СССР Украине достался большой ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который являлся международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.